Абакан, 25 апреля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Хакасии ещё три пациента, у которых было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, скончались. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

65-летняя женщина лечилась в инфекционном отделении Саяногорской межрайонной больницы, имела статус паллиативного пациента. Она контактировала с инфицированным жителем Хакасии. Заболевание у неё протекало бессимптомно. Женщина входила в группу риска, находилась на стационарном лечении. Пробы на коронавирус показали положительный результат.

Вторая умершая — 92-летняя женщина. Она получала лечение в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы. У неё была пневмония и диагноз «коронавирусная инфекция».

Третий погибший — 75-летний мужчина. Он лечился в Черногорской межрайонной больнице. У мужчины была пневмония, подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

Что стало причиной смерти этих людей, установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Хакасии по состоянию на 25 апреля зарегистрирован 151 подтверждённый случай заражения коронавирусом, в том числе 15 человек уже выздоровели. Пять пациентов с коронавирусом скончались.