Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 апреля, 2020, 15:21 — ИА Регнум. На Ямале посёлок Уренгой, где выявлены трое заразившихся коронавирусом, и ставший новым очагом инфекции, заблокирован постами ГИБДД для посетителей из других городов и регионов. С закрытием ледовой переправы в Уренгой не пускают транзитный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации посёлка, где проживает около 10 тыс. ямальцев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Карантин

Въезд в этот ямальский посёлок сейчас возможен лишь по понтонному мосту. Сотрудники полиции останавливают автотранспорт и направляют водителей и пассажиров на регистрацию.

Пускать из посёлка и на его территорию будут лишь по веским причинам — работа, здоровье и важные жизненные обстоятельства.

Глава посёлка Олег Якимов подчеркнул, что все грузы, продукты и медикаменты будут беспрепятственно завозиться в посёлок. Ограничения также не распространяются на экстренные службы.

Напомним, ранее на карантин были закрыты небольшие ямальские посёлки Пангоды и Ханымей, ставшие очагами коронавирусной инфекции.