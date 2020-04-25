Москва, 25 апреля, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Законопроект о временном удостоверении личности для находящихся на территории России иностранцев правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Прописывается, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности лица без гражданства, составленного в соответствии со статьей 101 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и удостоверяет личность его владельца в России.

Кроме того, законопроектом предполагается, что трудовая деятельность вышеуказанной категорией лиц будет осуществляться без оформления разрешительных документов.

Предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение личности, по истечении семи рабочих дней с даты получения документа.

В случае необходимость предусматривается ежегодное продление срока действия данного документа.

По данным правительства, до настоящего времени остается более 5 тыс. лиц, находящихся на территории Российской Федерации с неурегулированным правовым статусом и не имеющих документа, удостоверяющего личность. Это вышедшие на свободу, имеющие неснятую или непогашенную судимость; лица, состоявшие на 5 сентября 1991 г. в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания после 1 ноября 2002 г., не приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном порядке и не имеющие другого гражданства, либо у которых изъят паспорт гражданина Российской Федерации, и их дети; лица, в отношении которых принято решение об отмене решения о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации, не имеющие места жительства в Российской Федерации; лица, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации.