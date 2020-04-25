Калуга, 25 апреля, 2020, 13:45 — ИА Регнум. 69 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области на 25 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В Калужской областной инфекционной больнице

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 583 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 550 человек находятся на лечении, 25 человек выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения кронавирусом — в Калуге (162), в Боровском районе (121), в Обнинске (83) и Малоярославецком районе (49).К

Крайне тревожная ситуация с заражением населения коронавирусом сложилась в граничащим с Подмосковьем Боровском районе, где заболеваемость на 10 тыс. жителей в два раза выше, чем в Обнинске, и в три — чем в Калуге. В условиях эпидемии готовность работать в больницах выразили 96 студентов Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского и 126 человек из Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ.