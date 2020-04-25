Кострома, 25 апреля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Костромской области подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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«Жители региона в период самоизоляции привозят вирус в свои районы из других субъектов Российской Федерации. Теперь вирус распространяется преимущественно по контакту», — отмечают в оперативном штабе.

Количество выявленных носителей вируса увеличилось в Буе и Буйском районе, Костроме, Нерехте, Красносельском районе, Судиславле, Шарье, Боговарово. Таким образом, количество инфицированных в регионе достигло 137 человек.