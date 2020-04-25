Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 25 апреля, 2020, 12:29 — ИА Регнум. На Ямале следователи выясняют все обстоятельства жёсткой посадки вертолета Ми-26 25 апреля около Русского месторождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском СУ на транспорте СКР.

Пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР Жёсткая посадка Ми-26 возле Русского месторождения 25 апреля

Пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР

Авиапроисшествие случилось в 9:42 по местному времени (7:42 мск) в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» выполнял рейс по маршруту Новый Уренгой — месторождение Ванкор.

На данный момент известно, что при заходе вертолёта на вынужденную посадку на площадку «Ротор 40» месторождения Русское, произошла вибрация правого двигателя. Ми-26 не долетел до площадки 20 метров. При касании хвостовой балки о снег случилось заваливание воздушного судна на правый борт. В вертолёте находилось восемь человек, четверо из них — члены экипажа. Число пострадавших уточняется, акцентируют внимание транспортные следователи.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.