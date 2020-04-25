Калуга, 25 апреля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Калужской области промышленное производство в первом квартале 2020 года выросло на 0,7% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Позитивную динамику продемонстрировали обрабатывающие производства (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,5%). Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Калугастата.

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По данным статистиков, в секторе добычи полезных ископаемых показатели первого квартала значительно выше аналогичного показателя прошлого года на 37,1%. По отраслям зафиксирован наибольший рост производства: компьютеров, электронных и оптических изделий на 46%; производство резиновых и пластмассовых изделий на 21,8% и производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях на 21,7%.

Некоторое снижение произошло по такому виду деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также сбор и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — на 12,5% и 8,7% соответственно.