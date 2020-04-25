Шелехов, Иркутская область, 25 апреля, 2020, 10:54 — ИА Регнум. В Иркутской области, где выявлено уже 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сегодня, 25 апреля, врио губернатора Игорь Кобзев и директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ Олег Буц провели торжественную церемонию закладки капсулы в основание строительства нового медцентра для лечения больных с внебольничной пневмонией. Как сообщает пресс-служба иркутского губернатора, новый стационар появится в Шелехове.

Правительство Иркутской области Закладка капсулы в в основание строительства нового медицинского центра в Шелехове

Он рассчитан на 60 пациентов. В здании оборудуют приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Известно, что больница будет сдана в третьем квартале 2020 года. Аналогичные центры строятся также еще в двух городах присутствия металлургической компании в регионе — в Тайшете и Братске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, известный российский бизнесмен Олег Дерипаска встречался с Игорем Кобзевым в конце марта 2020 года. По словам иркутских властей, все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины.