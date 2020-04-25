Ярославль, 25 апреля, 2020, 10:43 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки зафиксировано 37 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра по коронавирусу в России.

Скорая помощь

Число инфицированных достигло 342, выздоровевших всего 23. Новых летальных случаев нет.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 5 966 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 915 (48,9%).