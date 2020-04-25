Чита, 25 апреля, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за накрывших регион лесных пожаров, поспешили успокоить жителей Читы. Как сообщает сегодня, 25 апреля, пресс-служба забайкальского губернатора, облако дыма, захватившее небо над Читой является следствием действующих лесных пожаров на границе с Бурятией.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Дым лесного пожара

«В предыдущие сутки тушение лесных пожаров осложнялось погодными условиями. При подобных условиях лесопожарные формирования должны быть выведены с тушения пожаров, чтобы предотвратить человеческие жертвы. Однако чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, лесопожарные формирования продолжали бороться с пожарами. Так удалось отбить огонь возле деревни Танха», — пояснили чиновники.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», 25 апреля на 00:00 мск, на территории России действовало 87 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 17 802 га, по которым проводились работы по активному тушению. Большинство очагов находятся в Забайкалье. Там бушует 20 очагов на территории 8 199 га (Забайкальский край). В Бурятии действует 10 пожаров на площади 2 145 га.