Змеиногорск, Алтайский край, 25 апреля, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Власти Алтайского края были вынуждены ввести карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая охватила работников Корбалихинского рудника в пригороде Змеиногорска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Запрет на въезд в Змеиногорск введён из-за карантина

Согласно постановлению губернатора региона Виктора Томенко, отныне без специального пропуска, который выдает администрация Змеиногорского района, нельзя будет въехать или выехать из района. Жители муниципального образования обязаны соблюдать режим самоизоляции. Запрещается перемещаться на автомобильном транспорте на территории Змеиногорского района, кроме особых случаев.

«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает гражданам, что в сложившихся условиях, с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо оставаться дома — это наиболее верный способ защитить себя и свою семью», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля, в Алтайском крае выявлено 215 заразившихся коронавирусной инфекцией. Только за вчерашний день круг инфицированных SARS-CoV-2 работников рудника расширился ещё на 51 человека.