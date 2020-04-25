Барнаул, 25 апреля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Участники всероссийской акции «Мы вместе» помогли обеспечить врачей КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» комплексными обедами, а маленьких пациентов — защитными масками. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в алтайском региональном стабе акции.

Оперативный штаб добровольцев Алтайского края Маски для маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями

Оперативный штаб добровольцев Алтайского края Волонтёры отправляют помощь медикам

«В инфекционном госпитале клинического центра находятся сейчас восемь детей и четверо взрослых с коронавирусом, а выздороветь им помогают 22 медицинских сотрудника. Они работают посменно и живут на территории клинического центра. Комплексные обеды для них сегодня приготовило кафе из парка спорта Алексея Смертина», — поясняют общественники.

Оперативный штаб добровольцев Алтайского края Раздача масок в больнице

Также стало известно, что Барнаульский завод АТИ, который возглавляет Артём Шамков, уже начал приобретать мебель, бытовую технику и другие вещи, необходимые сотрудникам инфекционного госпиталя, живущим на территории клинического центра. Также предприятие возьмет на себя и дальнейшее обеспечение питания сотрудников госпиталя.

Помимо этого представители регионального волонтерского штаба акции #МыВместе передали в онкологическое отделение центра 350 многоразовых масок. Об этой помощи попросили родители, поскольку после выписки дети с онкозаболеваниями нуждаются в особой защите.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с карантинными мероприятиями, связанными с мировой эпидемией коронавируса, общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров открыли добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в 85 регионах. Просьбы о покупке еды и лекарств, выносе мусора, оказывают по горячей линии (её номер 8 (800)-200−34−11). Уже выполнены сотни заявок.