Барнаул, 25 апреля, 2020, 08:13 — ИА Регнум. В Барнауле стартовала всероссийская акция по сбору продуктов для нуждающихся в условиях пандемии коронавируса «Тележка добра». Как сообщает региональный штаб волонтёров «МыВместе», партнером акции стала торговая сеть «Дельфин».

ОНФ В Барнауле стартовала всероссийская акция «Тележка добра».

ОНФ В магазине торговой сети «Дельфин»

»В восьми социальных магазинах сети барнаульцы могут приобрести продукты с длительным сроком хранения и оставить их в тележках рядом с кассами. Это могут быть крупы, макароны, печенье, консервы, чай, сахар, мука», — пояснили общественники.

По их словам, по мере наполнения продовольствием из этих тележек волонтеры регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе будут формировать продуктовые наборы и доставлять их пожилым и маломобильным людям в соответствии с заявками, поступившими на горячую линию и через мобильное приложение «ОНФ.Помощь».

ОНФ Одними из первых продукты для нуждающихся приобрёл руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк

Кроме того, совместно с социальными службами волонтеры будут формировать списки одиноких пожилых людей, которые также нуждаются в продуктах питания. Одними из первых продукты для нуждающихся приобрели генеральный директор ООО «Дельфин» Владимир Казюта, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк и член регионального штаба ОНФ, председатель координационного совета предпринимателей при администрации Барнаула Юрий Ряполов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ сформирован на базе АКБОФ «Алтайский центр развития добровольчества» и работает на нескольких площадках. Ранее ко всероссийской акции «Тележка добра» по оказанию помощи пожилым людям в период распространения коронавируса присоединился Бийск.