Москва, 24 апреля, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Российское информационное агентство «Новости» опубликовало сегодня интересные цифры, имеющие непосредственное отношение к нашему ближайшему будущему, к самой важной его составляющей — школьникам и студентам. По данным агентства, более 50% россиян не готовы к полному переходу на дистанционное онлайн образование.

Результаты опроса

Опрос был проведен на сайте стопкоронавирус. рф с 9 по 10 апреля, но данные опроса появляются в прессе только 24 числа.

Результаты опроса

Основной причиной нежелания учиться дистанционно жителей нашей страны, которая многие десятилетия демонстрировала миру чудеса и великие достижения школьного и университетского образования, оказались устоявшиеся ценности и представления о процессе обучения — эту причину указали 55% опрошенных. Но есть ли у всех опрошенных дети школьного возраста? И все ли опрошенные сталкиваются с теми проблемами дистанционного обучения, с которыми лицом к лицу оказались дети, учителя и родители. Самые простые из них — это технические неполадки со связью, вызванные перегрузкой передающих сигналы сети интернет мощностей. Добавим к этому отсутствие необходимых устройств для выхода в интернет и время от времени неработающие сайты электронного дневника, РЭШ и МЭШ. Дистанционные уроки сопровождаются нервной обстановкой в семье и с другой стороны дисплея — прежде чем дать инструмент для проведения конференций, учителей не обучили им пользоваться: отключать и включать участников, звук, чат, изображения на экране, а учеников не обучили этике поведения на дистанционном уроке.

Всё дистанционное и электронное обучение по сути сводится к самостоятельному изучению материала, конспектированию и выполнению упражнений, которые потом в отсканированном виде отсылаются учителям по электронной почте или прикрепляются (при удачном стечении обстоятельств) к электронному дневнику.

Весь этот процесс сопровождается неразберихой, техническим вмешательством родителей в процесс обучения и в итоге недовольством со всех сторон.

И это только одна сторона вопроса. Другая сторона показывает не только неудобство и качества онлайн платформ. Дело касается педагогического мастерства как живого общения учителя с учеником. Именно оно, а не бездушные алгоритмы, закладывает основы правильного усвоения материала, формирования личности, влияет на выбор профессии и интересов в жизни ребенка, подростка, юноши.

И наконец, здоровье учеников: оно ставится под угрозу при внедрении повсеместного онлайн образования, так как нарушаются все санитарные нормы и рекомендации по взаимодействию ребенка и компьютерного оборудования.

И если говорить о проблеме в целом, то не слишком ли поспешны и неподготовлены меры по введению дистанционного образования в условиях пандемии? В научных кругах есть решения по профилактике и лечению заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Только часть из них была озвучена на видеоконференции президента РФ с участием специалистов: медиков, ученых и руководителей профильных ведомств. Имея информацию о нарастающей угрозе, необходимо было заняться их немедленным тестированием и внедрением, а также собрать весь опыт и все знания в области вирусологии и борьбы с пандемией, накопленные за предыдущие годы, и использовать их для сохранения здоровья нации.

Но в России, как и в остальных странах, пострадавших от коронавируса, предпочитают идти по другому, очень неудобному и вызывающему беспокойство у населения пути. Против тотальной и непродуманной цифровизации образования обоснованно выступают многие российские и зарубежные эксперты (см. статьи Ольги Четвериковой «Цифровизация — финальный этап ликвидации российской школы» и Андрея Курбатова «Действующая модель образования угрожает существованию России»). И, как показывают официальные документы, а именно, национальный проект «Образование», одной из целей которого является перевод учеников в цифровую образовательную среду, их критика более чем обоснована. Уровень предлагаемого сегодня онлайн обучения оставляет желать лучшего и не рассчитан на выявление способностей и талантов детей, а также на получения качественных знаний по всем необходимым предметам. Не стоит при этом забывать, что экономика государства такова, каково образование его жителей.

Тем не менее РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, делает следующий вывод:

«Развитие онлайн образовательных платформ произойдет гораздо быстрее, чем перемена общественных ценностей. Хотя, возможно, эпидемия как раз поможет ускорить и этот процесс».