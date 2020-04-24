Тамбовский губернатор рассказал о «социальной вакцине» против коронавируса
Тамбов, 24 апреля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области около 153 млн рублей, дополнительно выделенные из федерального бюджета, будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, следящей аппаратуры и средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, где созданы места для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на брифинге сообщил сегодня, 24 апреля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Глава региона напомнил, что благодаря первому траншу в 249 млн рублей организован центр для лечения пневмоний в Тамбовской областной клинической больнице. В регионе успешно выполняются рекомендации Минздрава о подготовке коечного фонда, обеспечении медперсонала средствами индивидуальной защиты, нет дефицита профессиональных кадров. И все же, по его мнению, главное «оружие» в борьбе с коронавирусом — разобщенность, самодисциплина, ответственность. О такой «социальной вакцине» и рассказал губернатор, обращаясь к тамбовчанам через СМИ.
На сегодняшний день в Тамбовской области выявлен коронавирус нового типа у 298 человек. Половина из них — на госпитализации, 52 человека лечатся от пневмонии, хотя не все случаи являются последствием коронавирусной инфекции.
Он ответил, что сегодня ситуация требует усиления контроля за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.
Еще одно важное направление деятельности на региональном уровне — поддержка малого и среднего бизнеса. В этих целях разработан большой пакет финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе на выплату зарплат, расчеты с поставщиками, пополнение оборотных средств, на отсрочки по кредитам, по «заморозке» аренды.
С бизнес-сообществом в регионе проводится большая информационно-разъяснительная работа как через институты поддержки предпринимательства (деловое пространство «Геометрия бизнеса», Центр координации поддержки бизнеса, бизнес-инкубатор), «горячую линию» управления экономической политики администрации области, так и через социальные сети.