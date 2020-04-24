Тамбов, 24 апреля, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Тамбовской области около 153 млн рублей, дополнительно выделенные из федерального бюджета, будут направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, следящей аппаратуры и средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций, где созданы места для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на брифинге сообщил сегодня, 24 апреля, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Https://regnum.ru/news/2928258.html Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

Глава региона напомнил, что благодаря первому траншу в 249 млн рублей организован центр для лечения пневмоний в Тамбовской областной клинической больнице. В регионе успешно выполняются рекомендации Минздрава о подготовке коечного фонда, обеспечении медперсонала средствами индивидуальной защиты, нет дефицита профессиональных кадров. И все же, по его мнению, главное «оружие» в борьбе с коронавирусом — разобщенность, самодисциплина, ответственность. О такой «социальной вакцине» и рассказал губернатор, обращаясь к тамбовчанам через СМИ.

«Во-первых, мне хотелось бы выразить соболезнования близким женщины, жительницы Инжавинского района, которая была заражена коронавирусом и которую не смогли спасти врачи. К сожалению, она упустила время, две недели занимаясь самолечением. Врачи сделали максимально возможное, но болезнь была запущенной и отягощенной другими заболеваниями», — сказал Александр Никитин, в очередной раз обратившись к жителям области:

«Пожалуйста, относитесь к своем здоровью и здоровью своих близких внимательно! Выполняйте предписания Роспотребнадзора, и при малейшем ухудшении самочувствия обращайтесь к врачу. Берегите себя! Что касается уровня профессионализма медиков, то я в нем нисколько не сомневаюсь».

На сегодняшний день в Тамбовской области выявлен коронавирус нового типа у 298 человек. Половина из них — на госпитализации, 52 человека лечатся от пневмонии, хотя не все случаи являются последствием коронавирусной инфекции.

«Будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией и действовать в соответствии с ней. Общественное мнение разделилось: одна половина требует лояльности и послаблений, другая — «закручивания гаек». Решения принимаем так: если будет улучшение, то будут и определенные послабления в запретных мерах», — заявил Александр Никитин.

Он ответил, что сегодня ситуация требует усиления контроля за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

Еще одно важное направление деятельности на региональном уровне — поддержка малого и среднего бизнеса. В этих целях разработан большой пакет финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе на выплату зарплат, расчеты с поставщиками, пополнение оборотных средств, на отсрочки по кредитам, по «заморозке» аренды.

«В приоритете на получение господдержки те предприятия и организации, которые имеют договоры с сотрудниками, не проводят увольнения, дисциплинированно платят налоги. Выплата будет действовать два месяца — по итогам апреля — до 18 мая, а по итогам мая — в июне. Дополнительные меры господдержки предусмотрены для работников, потерявших работу в период после 1 марта. Что касается тех, кто работал без договоров и получал «серые» зарплаты, то у них есть право обратиться в службу занятости и зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы получать пособие», — отметил Александр Никитин.

С бизнес-сообществом в регионе проводится большая информационно-разъяснительная работа как через институты поддержки предпринимательства (деловое пространство «Геометрия бизнеса», Центр координации поддержки бизнеса, бизнес-инкубатор), «горячую линию» управления экономической политики администрации области, так и через социальные сети.