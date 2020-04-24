Калуга, 24 апреля, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, в Калуге состоялось открытие памятной доски на Народном доме Александру Унтилову. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич, член городского совета ветеранов Валентина Каганова, военком города Калуги и Ферзиковского района Андрей Иванов, предприниматель Андрей Беккер, подаривший памятную доску городу.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли мемориальную доску Александру Унтилову

Александр Яковлевич Унтилов родился 25 апреля 1919 года в Новосибирской области. После 9-го класса работал учеником слесаря, а затем диспетчером вагонного депо. С октября 1939-го по 1948 год служил в Красной Армии. Прошел всю войну и участвовал в боях на Калужской земле, в Курской битве, а затем освобождал Украину, Белоруссию, Прибалтику, участвовал в войне с Японией. После войны Александр Унтилов работал в Калуге в вагонном депо, избирался депутатом горсовета. Долгие годы возглавлял городской совет ветеранов. В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги».