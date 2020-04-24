Ярославль, 24 апреля, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пояснил, зачем нужно введение электронных пропусков. Обращение об этом он разместил в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Мое сообщение о необходимости введения в области цифровых пропусков вызвало много волнений. Всех интересует, когда, как и насколько это действительно нужно. Поясню. Вы видите нарастание коронавирусных больных — каждый день плюс 30−40 человек. Увеличивается и число контактировавших с ними — таких уже почти 1000. Сегодня нам приходится рассчитывать на их сознательность, но это доверие оправдывают не все. Вот, что я имел в виду, когда говорил о нарушении режима самоизоляции. Электронная платформа по выдаче пропусков, которую предложило нам протестировать Минкомсвязи, позволит сдержать распространение инфекции. Системой предусмотрено, что при регистрации заболевшие и контактировавшие получат отказ. Пока тестируем ее возможности, готовим правовую базу. Если ситуация будет ухудшаться, то мы должны использовать любые методы для защиты жизни и здоровья большинства жителей региона», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти обещают сделать систему максимально удобной, однако многие ярославцы негативно воспринимают планы по ограничению передвижений.