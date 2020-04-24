Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга стараются с ходу не штрафовать предпринимателей, которые продолжают работу вопреки запретам, введенным из-за пандемии коронавируса. Только за прошедшую неделю в городе было выдано 200 предупреждений и составлено 28 протоколов об административном правонарушении.

Фото: пресс-служба ККИ. Торговцы корюшкой в Петербурге

Как сообщила 24 апреля пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ), коммерсантам, продолжившим продавать товары, не вошедшие в список предметов первой необходимости, а также тем, кто вопреки установленным запретам продолжил деятельность по оказанию услуг, в качестве предупреждения были разъяснены правила осуществления деятельности в период пандемии.

Кроме того, каждому потенциальному нарушителю было выдано уведомление о необходимости соблюдения правил безопасности, режима самоизоляции и неотвратимости наказания за нарушение этих мер.

«В результате проведенных мероприятий на текущей неделе составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, более 200 потенциальных нарушителей получили предупреждение», — отметили в ККИ.

На повторном нарушении были пойманы: магазин детских игрушек на улице Котина, парикмахерские на Ланском шоссе и на улице Матюшенко, точки общественного питания на улицах Ленсовета, Матюшенко, Кораблестроителей, на Васильевском острове. Также на улице Ленсовета пренебрегли мерами безопасности сразу несколько магазинов канцтоваров, товаров для рукоделия и электронных парогенераторов.

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Однако, как отмечают в ККИ, большинство предпринимателей, с которыми была проведена разъяснительная работа, прислушались к советам сотрудников госоргана.

Самыми дерзкими нарушителями оказались торговцы корюшкой, которые стихийно вышли на улицы города и начали незаконную торговлю культовой рыбой. За такую продажу только на текущей неделе в отношении уличных торговцев составлено 45 административных протоколов.

«Помимо отсутствия правовых оснований на осуществление какой-либо предпринимательской деятельности, были зафиксированы и грубые нарушения правил безопасного поведения в условиях эпидемии», — отметили в комитете.