Жиздра, Калужская область, 24 апреля, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Три тысячи молодых сосен на аллее площадью один гектар в форме числа 75 высадили в Жиздринском районе представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской области совместно с сотрудниками Жиздринского лесничества, сообщили 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM в экологическом ведомстве.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Три тысячи молодых сосен на аллее площадью один гектар в форме числа 75 высадили в Жиздринском районе

5 октября 1941 года город Жиздра был занят немецко-фашистскими войсками и на протяжении 22 месяцев находился в оккупации. В августе 1943 года полностью разрушенную врагом Жиздру освободили. Из 1114 жилых довоенных домов целым не осталось ни одного. Благодаря самоотверженному труду местных жителей после войны город удалось восстановить.

В наши дни напоминанием о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии служат памятники и обелиски, установленные на территории Жиздринского района. В марте 2018 года Жиздре было присвоено почетное звание «Город воинской доблести».