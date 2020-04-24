Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В танковой армии Западного военного округа состоялась приёмка на вооружение новейших танков Т-90М «Прорыв» и началась их эксплуатация. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 апреля в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Танк Т-90 «Прорыв»

«Т-90 «Прорыв» — машина другого, более высокого уровня. Об этом вам могу сказать не только я, но и все, кто лично опробовал Т-90, — заявил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель, сравнивая новый танк с другими образцами. — Они значительно повышают боевые возможности подразделений, на качественно более высоком уровне решаются поставленные задачи».

Танковая армия Западного военного округа дислоцирована в Москве, Московской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

Танк Т-90М «Прорыв», созданный на основе танка Т-72Б, имеет принципиально новую башню и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, он получил возможность обмениваться данными с другими боевыми машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, — аналогичное используется на танке Т-14 «Армата».