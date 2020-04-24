Ярославские коммунисты просят губернатора не вводить электронные пропуска
Ярославль, 24 апреля, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Депутаты от КПРФ в Ярославской областной думе направили обращение к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой не вводить в области систему электронных пропусков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции Александр Воробьев.
Коммунисты привели шесть аргументов против этой системы. По их мнению, контроль за передвижением граждан противоречит Конституции.
Авторы письма считают, что цифровые пропуска унижают человеческое достоинство и ущемляют права верующих. Коммунисты ссылаются на Архиерейский собор РПЦ 2013 года, который назвал «недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации».
Авторы обращения полагают, что цифровые пропуска нарушают закон «О персональных данных» и могут спровоцировать их утечку в руки злоумышленников. Кроме того, коммунисты опасаются, что система вызовет недовольство граждан и протесты.
Стоит отметить, что письмо подписали лишь трое из 11 депутатов фракции КПРФ в Ярославской областной думе: Александр Воробьев, Эльхан Мардалиев и Елена Кузнецова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о введении электронных пропусков для больбы с распространением коронавируса заявил 23 апреля губернатор Дмитрий Миронов. Дата введения ограничений пока не названа.