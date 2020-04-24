Курганские заключённые сделали из пластилина поучительный мультфильм
Курган, 24 апреля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Курганской области осуждённые, находясь в лечебно-исправительном учреждении №3, сняли мультфильм из пластилиновых фигурок «Как Колобок попал в тюрьму». Мультфильм рассказывает о последствиях наркомании, и его показали по кабельному телевидению лечебной части, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.
Сказка и её пластилиновое воплощение появились благодаря работе сотрудников психологической службы ЛИУ №3 с заключёнными арт-терапией. Сюжет мультфильма поучителен: юного Колобка нехорошие «друзья» уговаривают попробовать наркотик, и покатился герой по наклонной до преступления. Приговорён был незадачливый герой к 20 годам лишения свободы, и после освобождения он выходить на свободу, которая не мила старом, злому и одинокому Колобку.
Создавая мультфильм, осуждённые проговаривали каждую мелочь, обсуждали отдельные эпизоды, отметила психолог Наталья Москвина.