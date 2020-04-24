Курган, 24 апреля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Курганской области осуждённые, находясь в лечебно-исправительном учреждении №3, сняли мультфильм из пластилиновых фигурок «Как Колобок попал в тюрьму». Мультфильм рассказывает о последствиях наркомании, и его показали по кабельному телевидению лечебной части, сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области Кадр из мультфильма «Как Колобок попал в тюрьму»

Сказка и её пластилиновое воплощение появились благодаря работе сотрудников психологической службы ЛИУ №3 с заключёнными арт-терапией. Сюжет мультфильма поучителен: юного Колобка нехорошие «друзья» уговаривают попробовать наркотик, и покатился герой по наклонной до преступления. Приговорён был незадачливый герой к 20 годам лишения свободы, и после освобождения он выходить на свободу, которая не мила старом, злому и одинокому Колобку.

Создавая мультфильм, осуждённые проговаривали каждую мелочь, обсуждали отдельные эпизоды, отметила психолог Наталья Москвина.

«В процессе такого общения многие участники совершили свои небольшие, но значимые для них открытия, касающиеся личной ответственности за свою жизнь, отношений с собой и близкими, чувства вины за совершенное преступление», — подытожила психолог.