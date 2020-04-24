Ярославль, 24 апреля, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Учебный год для школьников Ярославской области закончится 22−26 мая. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

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«Для обучающихся по 5-дневной рабочей неделе учебный год закончится 22 мая. Для тех, кто учится по 6-дневной неделе, сроком окончания учебного года станет 26 мая. До конца учебного года школьники будут заниматься в удаленном режиме», — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

До 8 мая девятиклассникам по всем предметам, кроме русского языка и математики, выставят оценки по результатам завершенных предыдущих учебных периодов и за март-апрель текущего года. С 12 мая и до окончания учебного года школьники изучают только два оставшихся предмета — русский язык и математику. После окончания учебного года начнутся консультации по подготовке к ОГЭ.

Государственная итоговая аттестация в девятых классах в этом году проводится только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Экзамены по выбору проводиться не будут. Основной период ОГЭ для выпускников 9 классов запланирован в сроки с 8 июня по 31 июля. Конкретные даты проведения ОГЭ в Ярославской области будут объявлены позже. Участники экзаменов, не прошедшие ОГЭ и ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре.

Также до 8 мая будет проведена аттестация одиннадцатиклассников. Отметки по результатам завершенных предыдущих учебных периодов и за март-апрель текущего года будут выставлены по всем предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или не выбранным выпускниками для сдачи ЕГЭ. С 12 мая и до окончания учебного года в расписании одиннадцатиклассников остаются только русский язык, математика и предметы, выбранные для сдачи ЕГЭ. После окончания учебного года начнутся консультации по подготовке к единому госэкзамену.