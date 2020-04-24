Кострома, 24 апреля, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Руководителей крупнейшей теплоснабжающей компании Костромской области обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает Управление МВД по региону. По информации источника ИА REGNUM в правоохранительных органах, речь идет о Костромской ТЭЦ-2, входящей в состав ПАО «ТГК-2».

Костромская ТЭЦ-2

Следователи областного УМВД закончили расследование уголовного дела о мошенничестве со стороны сотрудников компании. Установлено, что в 2019 году двое руководителей предприятия подписали ряд документов по приемке ремонта цеха одной из теплоэлектроцентралей. При этом, фактически работы на объекте не были произведены. В результате преступной махинации подозреваемые обналичили в свою пользу более 1,5 миллионов рублей.

Уголовное дело против руководителей ТЭЦ-2 направлено в суд. За мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения, в случае, если вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет и крупные штрафы.

Отметим, что ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний ЦФО и Северо-Запада России. Предприятия ТГК-2 расположены Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. Под управлением Компании находятся 12 ТЭЦ, 69 котельных, 5 предприятий тепловых сетей.