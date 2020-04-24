Калуга, 24 апреля, 2020, 21:38 — ИА Регнум. В Калуге на стилизованной под ракету опоре ЛЭП на главном въезде в город в преддверии Дня Победы появилась иллюминация. В темное время суток энергообъект стилизован в виде российского триколора и георгиевской ленты — символа памяти и воинской славы. Об этом 24 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго»

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» В Калуге опору ЛЭП «Ракета» украсили подсветкой к 75-летию Победы

«Данная акция — это дань памяти, внимания и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за мир и свободу своих детей и внуков. Вся страна боролась за победу — и на фронте, и в тылу. В тяжелые годы войны отрасль внесла свой вклад в промышленное и военное могущество страны, обеспечивая электроэнергией предприятия, производившие военную технику, боеприпасы, поэтому имена энергетиков навсегда вписаны в историю Великой Победы», — заявил глава «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В рамках концепции цифровой трансформации в городах присутствия компании «Россети» устанавливаются стилизованные электросетевые объекты, символизирующие историю и региональную идентичность территорий. Видовые эстетические опоры ЛЭП в 2019 году появились в нескольких регионах страны.