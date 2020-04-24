Ярославль, 24 апреля, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» проводит видеотренировки для игроков, которые находятся дома на самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив». Хоккеисты занимаются в формате видеосвязи уже две недели. В тренировках участвуют игроки основного состава и молодежной хоккейной команды «Локо», из Швеции подключаются форварды-легионеры Антон Ландер и Магнус Пяярви-Свенссон.

ХК «Локомотив» Видеотренировка

«Немножко необычный был такой формат видеотренировок. Раньше не сталкивались с таким. Какие сложности? Возможно, места мало дома, не так много, как в тренажерных залах. С инвентарем есть проблемы. В целом физическое состояние хорошее уже. Занимаемся уже больше полутора недель. В целом привык к тренировкам и к требованиям разных тренеров. Плюс, что разные типы тренировок», сказал голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов.

Занятия для игроков «Локомотива» проводят специалисты по фитнесу и акробатике, тренеры по физической подготовке.

«У некоторых нет возможности использовать специальные отягощения, тренажеры. Но все равно нагрузка хорошая дается, для поддержания формы в межсезонье достойная. Менять нагрузку надо, работа со своим телом развивает очень здорово — можно включать элементы из акробатики и это будет все равно новым», — рассказал фитнес-тренер Ярослав Баринов.

Тренировки на самоизоляции игроки «Локомотива» продолжат до 30 апреля.