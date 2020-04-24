Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону спасатели приступили к дезинфекции школ, в которых располагались пункты выдачи спецпропусков. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 24 апреля.

Rostov-gorod.ru В Ростове-на-Дону обработают пункты выдачи спецпропусков

«Все 25 пунктов выдачи разрешений были расположены в школах. Поэтому нами было принято решение совместно с Донским спасательным центром сделать санитарную обработку территорий школ, помещений, где располагались специализированные пункты. С сегодняшнего дня все школы будут обработаны», — отметил первый заместитель сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 20 по 22 апреля в Ростове-на-Дону было выдано 550 тыс. спецпропусков нового образца. Разрешения дают право на въезд в донскую столицу и передвижению по городу-миллионнику — к месту работы и обратно.