Кострома, 24 апреля, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса подогреет спрос на новостройки и вторичную недвижимость в Костроме. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сделал генеральный директор риэлтерской компании «Этажи-Кострома» Андрей Кузьмин. Однако, ожидать покупательского «бума» региону не стоит.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Не думаю, что жители Москвы массово бросятся покупать квартиры в Костроме. Конечно, небольшой уровень интереса к нашему региону со стороны столицы был всегда, но в качестве «дальней дачи» или запасного места жительства. Предположу, что наибольший интерес у москвичей вызовут новостройки в высокой степени готовности, либо вторичная недвижимость из числа «свежих» домов начиная от 2015 года. Тенденцией под номером три станут новостройки в ранней степени готовности. Приезжая в чужой город, хочется видеть не только разрытый котлован, а какую-то стадию готовности. К тому же, в Москве обманутые дольщики — довольно частое явление»

Решать вопрос о переезде на случай новой волны пандемии гости области будут оперативно, в среднесрочной перспективе до конца 2020 года — считает эксперт. Что касается загородной недвижимости, большие шансы совершить сделку имеют владельцы экологичных дач, расположенных рядом с реками.

«Предположу, что когда инфекция пойдет на спад, москвичи будут думать насчет второй волны и где ее переждать. Соответственно, вопрос будет решаться более стратегически — в перспективе на недалекое будущее. Если мы говорим о квартирах — это Кострома. Если о приобретении загородной недвижимости — спрос будет на дачи в районах области, через которые протекают основные реки волжского бассейна — Волга, Унжа, Ветлуга. Это устойчивый тренд. Не меньший интерес будет к развивающимся коттеджным поселкам, где не будет сложных вопросов с инфраструктурой и оформлением документов», — сказал Кузьмин.

По последним данным, на территорию Костромской области прибыло более 5 тысяч гостей из других регионов России. Также до 1 июня 2020 года в регионе приостановлен прием и размещение людей в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах и других гостиничных организациях.