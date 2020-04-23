Балаково, Саратовская область, 23 апреля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Балаковская атомная станция поддержала волонтерское движение спортсменов-боксеров Балаковского муниципального района Саратовской области. Как отметили в управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС, именно они приходят на помощь в трудный период, связанный с мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции в городе Балаково. Многие заслуженные тренеры и бывшие спортсмены находятся на самоизоляции и не имеют возможности покинуть свои квартиры из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Свои заявки на их бесплатное получение они оставляют на сайте «Боксобъединяет.рф», откуда эту информацию в режиме онлайн получают представители спортивного сообщества города.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта

Работник Балаковской АЭС и по совместительству президент Федерации бокса Балакова Дмитрий Шевченко стал участником волонтерского движения. Вместе со старшим тренером спортивной школы «Олимпик» Кириллом Трухляевым он оказывает адресную помощь не только ветеранам спорта, но и многодетным малообеспеченным семьям. Они развозят бесплатные наборы масок и антисептиков тем, кто обратился на горячую линию сайта «Боксобъединяет.рф».

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта

По словам Кирилла Трухляева, ежедневно на сайт поступает множество просьб от тех, кто вынужден сегодня оставаться дома. Среди самых частых — привести маски и дезинфицирующие средства.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта

«В это непростое время очень важна социальная помощь, — отметил Дмитрий Шевченко. — Балаковская атомная станция всегда была социально ориентированным предприятием, поддерживающим в нашем городе спорт. Сегодня АЭС и концерн «Росэнергоатом» активно развивают детский и юношеский бокс. Впереди — турнир города (призы от Роэнергоатома уже закуплены) в честь 75-летия атомной промышленности. Ну, а сегодня я вместе с боксерами города и тренерским коллективом поддерживаю волонтерское движение».