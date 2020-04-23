Балаковская АЭС оказывает адресную помощь ветеранам спорта
Балаково, Саратовская область, 23 апреля, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Балаковская атомная станция поддержала волонтерское движение спортсменов-боксеров Балаковского муниципального района Саратовской области. Как отметили в управлении информации и общественных связей Балаковской АЭС, именно они приходят на помощь в трудный период, связанный с мероприятиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции в городе Балаково. Многие заслуженные тренеры и бывшие спортсмены находятся на самоизоляции и не имеют возможности покинуть свои квартиры из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Свои заявки на их бесплатное получение они оставляют на сайте «Боксобъединяет.рф», откуда эту информацию в режиме онлайн получают представители спортивного сообщества города.
Работник Балаковской АЭС и по совместительству президент Федерации бокса Балакова Дмитрий Шевченко стал участником волонтерского движения. Вместе со старшим тренером спортивной школы «Олимпик» Кириллом Трухляевым он оказывает адресную помощь не только ветеранам спорта, но и многодетным малообеспеченным семьям. Они развозят бесплатные наборы масок и антисептиков тем, кто обратился на горячую линию сайта «Боксобъединяет.рф».
По словам Кирилла Трухляева, ежедневно на сайт поступает множество просьб от тех, кто вынужден сегодня оставаться дома. Среди самых частых — привести маски и дезинфицирующие средства.