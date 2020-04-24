Калуга, 24 апреля, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Калужские гостиницы, рестораны, фитнес-клубы и автоперевозчики могут получить займы под 0,1% на зарплаты и коммунальные платежи от госфонда поддержки предпринимательства Калужской области. О этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития области.

Arrko.ru Калужский малый бизнес получит займы на зарплату и оплату ЖКХ/

Заём будет выдан на зарплаты сотрудникам и обеспечение коммунальных платежей предприятия. Средства выделяются по ставке 0,1% на два года с отсрочкой выплаты, как процентов, так и основного долга до 1 октября 2020 года. Общая сумма займа может достигать миллиона рублей. Эта сумма должна компенсировать расходы в течение двухмесячной работы предприятия. Ставка 0,1% не несёт, по мнению агентства, существенной финансовой нагрузки для предпринимателей, однако обеспечивает займу статус кредита и соответствие всем требованиям фискальных органов. Сумма займа на зарплаты рассчитывается исходя из среднесписочной численности работников на 1 января 2020 года и минимального размера оплаты труда, установленного в регионе.

Агентство развития бизнеса области выступило оператором антикризисных мер поддержки, принятых федеральными и региональными правительствами, в том числе дает консультации по вопросам займа, а также оказывает помощь в подготовке пакета документов на его получение.