Ярославль, 24 апреля, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Большинство кафе и ресторанов в России переживёт временное закрытие и дождётся завершения карантина. Такой прогноз дал совладелец ресторанов «Пинта» в Ярославле, Иванове, Сочи, Новороссийске Ян Левин.

Фото Алексея Лобанова Ресторан

Как рассказал Левин, пока что большинству владельцев заведений удается договориться с арендодателями и персоналом.

«Многие временно вышли из игры, закрыв дверь на ключ и уволив людей (отправив в оплаченный/неоплаченный отпуск — у кого какая материальная ситуация и моральные ценности). Большая часть участников рынка планирует, когда всё закончится, вернуться к деятельности, снова набрать команду и работать. Здесь ключевой вопрос — это оставшаяся расходная часть, в первую очередь аренда и степень закредитованности. Здесь в выигрыше небольшие заведения, крупным ресторанам и сетям сложнее (большие площади, ликвидные помещения в хороших местах, солидные кредиты, взятые на открытие). В связи с этим самое главное — как удастся договориться с банками по кредитам, с инвесторами, но ещё важнее — с арендодателем. По моим наблюдениям, в 70−80% случаев арендодатели в массе своей люди в адеквате и идут навстречу, предоставляют либо полные каникулы, либо делают солидную скидку. Проще поддержать штаны на имеющемся арендаторе, нежели в таких условиях искать нового. Даже отбросив финансовые нюансы и повисшую в воздухе неопределённость — многие люди банально даже по улице не имеют права ходить. В том числе и потенциальные новые арендаторы», — написал на своей странице в Facebook предприниматель Ян Левин.

По словам предпринимателя, доставка не может заменить работу залов ресторанов и кафе. Она способна временно дать владельцам хоть какие-то живые деньги и сохранить часть сотрудников.

«Тем заведениям, которые связались с доставкой, она приносит от 3 до 25% довоенных выручек, причём при меньшей рентабельности. Меньшая рентабельность — потому что в себестоимость закладываются дополнительные расходы (курьеры, бензин, упаковка, операторы), и это в случае своей доставки. Если же услуги агрегатора, который берёт это всё на себя (кроме упаковки), то и он берёт от 20 до 35% от стоимости заказа. Для большинства заведений, не повесивших замок на двери, а решивших позаниматься доставкой, — это всего лишь инструмент по получению хоть каких-то живых денег, чтобы частично рассчитаться с самыми необходимыми платежами (аренда, зарплата команде). Условно говоря, «на еду», — пишет Ян Левин.

По мнению ресторатора, полностью закроются лишь те заведения, которые и до коронавируса испытывали проблемы. Для остальных главные испытания начнутся после снятия запретов на посещение ресторанов.

«Самое интересное начнётся дальше. Падение покупательской способности неизбежно. На сколько просядет рынок? 25%? 50%, 80%? Это ключевой вопрос, после которого мы и увидим реальное сокращение сектора. Сейчас навсегда закрываются только те сети/заведения, у которых и до войны всё было неважно, и они прекрасно осознают, что потом-то уже точно ловить нечего. Их пока не очень много. Остальная часть участников регаты затянула пояса, затаилась и ждёт. У ресторанного бизнеса сохраняются основные активы, и это не деньги. Есть готовый проект в хорошем месте в центре города (в массе своей), налаженные цепочки, кто-то сохранит слаженный коллектив, но главное — репутация и множество лояльных гостей. Достаточно в час «Х» лишь снять замок. В нынешних реалиях «новый старый» запуск ресторана — это запуск, конечно, не с нуля, но где-то с половины пройденного пути точно. Дальше всё будет по-новому, и каждый пойдёт своей дорожкой», — полагает Ян Левин.

Стоит отметить, что заведения Левина в новых условиях перешли на доставку своей продукции, которую предприниматель и популярный блогер активно рекламирует в социальных сетях. Так, в Ярославле уже традиционными стали дегустации продукции в режиме онлайн: покупатели заранее приобретают продукты, а владельцы ресторана в прямом эфире рассказывают о них и получают обратную реакцию.