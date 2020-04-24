Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 12:41 — ИА Регнум. В Петербурге в этом году воспользоваться метрополитеном ночью из-за разведенных мостов, а также проехать на автобусе по ночному городу будет невозможно. Смольный планирует отказаться от запуска ночного транспорта, который стартует каждый май на протяжении последних шести лет. Об этом говорится в проекте распоряжения комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон метро

Открытие туристического сезона переносится на неопределенный срок, поэтому пандемия коронавируса вносит существенные коррективы в привычный ритм жизни города не только на весну, но и лето и осень. Последние шесть лет, с 30 апреля по 15 ноября, в городе запускалось движение ночного транспорта. Однако в этом году работа метро и городских автобусов будет скорректирована.

Согласно проекту распоряжения председателя комитета по транспорту Петербурга, поезда-челноки, которые курсировали между станциями метро «Адмиралтейская» и «Спортивная», в 2020 году в Санкт-Петербурге работать не будут. Кроме того, отменяется запуск ночных автобусов, которые дублировали линии Петербургского метрополитена в ночное время. В этом году с 00:00 до 06:00 мск по маршрутам №1М, 2М, 3М, 4М, 5М автобусы ходить также не будут.