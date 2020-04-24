Ярославль, 24 апреля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели присоединились к общероссийскому движению «Мейкеры против COVID-19», объединившем владельцев 3D-принтеров и лазерных станков, которые изготавливают и передают врачам по всей России средства индивидуальной защиты и другую продукцию.

Oprf.ru Участники движения «Мейкеры против COVID-19»

В Ярославле на пятнадцати 3D-принтерах печатают пластиковые крепления и прозрачные экраны, затем собирают готовые защитные визоры. Производство осуществляется на деньги благотворителей, а врачам эти средства защиты передаются бесплатно.

Потребность в подобной продукции достаточно высока. В настоящий момент свои заявки прислали 33 медицинских учреждения области — им необходимо 750 защитных визоров.

Накануне, 23 апреля, наличие проблем обеспечения ярославских больниц всем необходимым оборудованием признал заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин. Выступая перед депутатами Ярославской областной думы, чиновник подтвердил факт изъятия аппаратов ИВЛ из реанимаций районных больниц.

«Ну не от хорошей жизни. Мы сейчас вспоминаем о медицине в трудное время, когда что-то случается, мы обращаем свое внимание, говорим — этого не хватает, того не достаёт. Это плохо — я совершенно с вами согласен. Но надо системно работать над тем, чтобы, когда что-то произойдёт, всё было. Многие лечебные учреждения оставляют желать лучшего. Вот сейчас случилось — ведь всё с колес, всё в пожарном порядке: и кислород, и медоборудование…», — приводит слова чиновника ярославский информационный портал YarNews.

По информации регионального оперативного штаба, общее количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Ярославской области на 24 апреля составляет 305 человек.