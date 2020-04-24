Защитные визоры для ярославских врачей печатают на 3D-принтерах
Ярославль, 24 апреля, 2020, 12:31 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели присоединились к общероссийскому движению «Мейкеры против COVID-19», объединившем владельцев 3D-принтеров и лазерных станков, которые изготавливают и передают врачам по всей России средства индивидуальной защиты и другую продукцию.
В Ярославле на пятнадцати 3D-принтерах печатают пластиковые крепления и прозрачные экраны, затем собирают готовые защитные визоры. Производство осуществляется на деньги благотворителей, а врачам эти средства защиты передаются бесплатно.
Потребность в подобной продукции достаточно высока. В настоящий момент свои заявки прислали 33 медицинских учреждения области — им необходимо 750 защитных визоров.
Накануне, 23 апреля, наличие проблем обеспечения ярославских больниц всем необходимым оборудованием признал заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин. Выступая перед депутатами Ярославской областной думы, чиновник подтвердил факт изъятия аппаратов ИВЛ из реанимаций районных больниц.
По информации регионального оперативного штаба, общее количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Ярославской области на 24 апреля составляет 305 человек.