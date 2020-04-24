Калуга, 24 апреля, 2020, 14:43 — ИА Регнум. В Калуге ряд больниц из-за изменения маршрутизации и перераспределения потоков людей снизили объемы оказываемых медицинских услуг, в первую очередь — пациентов с хроническими заболеваниями, сообщает 24 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Admoblkaluga.ru Исполняющая обязанности министра здравоохранения области Наталья Огородникова на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса

Было отмечено, что в Калуге имел место вопиющий случай, когда пожилых больных пневмонией перенаправляли из одного медицинского учреждения в другое, и ни в одной из больниц не сделали тест на коронавирус. Об этом через социальную сеть сообщила исполняющему обязанности губернатора дочь пожилой семейной пары.

Женщина обратилась за поддержкой и попросила помочь в оказании качественной медицинской помощи. Немало жалоб на работу медицинских учреждений поступает в адрес руководства области и минздрава региона от людей старше 65 лет с тяжёлыми хроническими болезнями. Их, находящихся дома на самоизоляции даже не посещают участковые врачи, ссылаясь на чрезмерную загруженность.

«Да, в условиях сложной эпидемиологической обстановки система и порядок оказания медицинской помощи нарушены. Но это не может быть оправданием для ухудшения качества медицинской помощи», — считает глава области.