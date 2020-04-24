Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило соглашение петербургских властей с Министерством внутренних дел о привлечении к ответственности нарушителей правил поведения при режиме повышенной готовности. Документ размещен на портале правовой информации за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция

Губернатор Александр Беглов и глава МВД Владимир Колокольцев подписали соглашение 20 апреля. Затем оно должно было пройти экспертизы в Минфине и Минюсте, прежде чем попасть на стол к премьеру. Аналогичное соглашение действует в Москве, где ввели пропускную систему.

Теперь полицейские в Петербурге смогут составлять протоколы за нарушения не только по статьям КоАП, но и по новой статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях.

Согласно правилам поведения, которые установил Смольный на время распространения коронавируса, петербуржцам нельзя ходить в парки, скверы, храмы, фитнес-клубы, бассейны, на детские и спортивные площадки, в заведения общепита, на массовые мероприятия, на религиозные службы, на кладбища. Жителям старше 65 лет вообще нельзя покидать своих квартир.

Штрафы по КоАП для граждан составляют 15−30 тыс. рублей, по городскому закону — 4−5 тыс. рублей.