Ярославль, 24 апреля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области ПАО «Славнефть-ЯНОС» провело превентивное тестирование всех работников на новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

«Славнефть-ЯНОС» Лаборатория

Завод является предприятием непрерывного цикла, его остановка невозможна. В этих условиях важно предотвратить распространение коронавируса. Тесты сдали все без исключения работники завода, управления организации отгрузок «НГК «Славнефть» и «ЯНОС-Энерго». Целью тестирования было выявление носителей инфекции, не имеющих симптомов заболевания, для принятия дополнительных противоэпидемиологических мер.

«В ходе обследования более 3 600 сотрудников предварительно выявлены единичные случаи инфицирования, в том числе работника, находящегося в настоящее время на больничном: 4 человека из них являются сотрудниками предприятия, 4 — других организаций. Приняты необходимые меры по изоляции и повторному тестированию сотрудников, чей результат оказался положительным, а также контактных лиц с целью недопущения распространения инфекции», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Дополнительно организовано обязательное тестирование накоронавирус всех работников, находящихся в настоящее время на больничном, перед выходом на работу по окончании лечения. Средства на эти цели выделены за счет добровольного медицинского страхования, действующего на заводе для всех без исключения сотрудников предприятия. Финансирует страхование работодатель.

Тестирование на коронавирус на предприятии будет постоянным. В ближайшее время руководство завода примет решение о сроках следующего тестирования персонала.

«ПАО «Славнефть-ЯНОС» продолжает работу в штатном режиме, осуществляет необходимый объем запланированных ремонтных работ на технологических объектах, а также реализацию проектов по модернизации производства. В условиях пандемии COVID-19 на всех проходных предприятия организованы температурный контроль работников завода и подрядных организаций с помощью тепловизоров, разграничение потоков сотрудников предприятия и подрядных организаций с введением графиков входа и выхода с территории завода, регулярная дезинфекция помещений и служебного транспорта», — сообщили на предприятии.

Кроме того, осуществляется постоянная закупка средств индивидуальной защиты, установлены диспенсеры с дезинфицирующими растворами, бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Часть персонала, не задействованная в технологическом процессе, переведена на дистанционную работу.