«Славнефть-ЯНОС» ввел тотальное тестирование сотрудников на коронавирус
Ярославль, 24 апреля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской области ПАО «Славнефть-ЯНОС» провело превентивное тестирование всех работников на новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Завод является предприятием непрерывного цикла, его остановка невозможна. В этих условиях важно предотвратить распространение коронавируса. Тесты сдали все без исключения работники завода, управления организации отгрузок «НГК «Славнефть» и «ЯНОС-Энерго». Целью тестирования было выявление носителей инфекции, не имеющих симптомов заболевания, для принятия дополнительных противоэпидемиологических мер.
Дополнительно организовано обязательное тестирование накоронавирус всех работников, находящихся в настоящее время на больничном, перед выходом на работу по окончании лечения. Средства на эти цели выделены за счет добровольного медицинского страхования, действующего на заводе для всех без исключения сотрудников предприятия. Финансирует страхование работодатель.
Тестирование на коронавирус на предприятии будет постоянным. В ближайшее время руководство завода примет решение о сроках следующего тестирования персонала.
Кроме того, осуществляется постоянная закупка средств индивидуальной защиты, установлены диспенсеры с дезинфицирующими растворами, бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Часть персонала, не задействованная в технологическом процессе, переведена на дистанционную работу.