Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. Дневной индекс самоизоляции в Петербурге продолжает оставаться в красной зоне. По состоянию на 11:20 в пятницу, 24 апреля, он закрепился на уровне в 2,5 балла. Согласно данным сервиса «Яндекса», это означает, что на улице «много людей».

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды идет по Дворцовой площади

Петербургский индекс самоизоляции не выходит из красной зоны днем в течение всей недели, несмотря на угрозы властей ввести электронные пропуска по примеру Москвы.

Следует признать, что петербургский индекс все же практически не опускается ниже 2 баллов, в отличие от дневных показателей других крупных городов к востоку: Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Иркутска.

В Москве, где ввели пропускной режим в начале недели, дневной индекс держится в оранжевой зоне — чуть выше 3 баллов.

Напомним, в Петербурге за последние сутки подтвердили 253 новых случая заражения коронавирусом и три новых смерти от COVID-19.