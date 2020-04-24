Ярославль, 24 апреля, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославской области ПАО «Славнефть-ЯНОС» получило положительное заключение на проект реконструкции установки вакуумной разгонки мазута ВТ-6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Славнефть-ЯНОС «Славнефть-ЯНОС»

Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проектной документации и выдала положительное заключение на реконструкцию установки. Установка ВТ-6 ПАО «Славнефть-ЯНОС» пущена в 1994 году и предназначена для получения вакуумного газойля — сырья для дальнейшего производства светлых нефтепродуктов.

Главная цель предстоящей реконструкции установки ВТ-6 — повышение глубины переработки нефти за счет увеличения отбора вакуумного газойля и компонента дизельного топлива. Производительность установки согласно проекту увеличится с 550 до 710 тонн в час по сырью. В рамках проекта будет выполнена реконструкция вакуумного блока, блока теплообменников, блока печей, объектов энергетического хозяйства. Реконструкцию планируется завершить в 2022 году.

Реконструкция ВТ-6 — один из проектов, реализуемых в рамках программы развития завода, рассчитанной до 2035 года. Главные задачи программы — дальнейшая модернизация и строительство новых технологических мощностей с целью увеличения глубины переработки нефти, создание потенциала для достижения наивысших показателей эффективности производства.