На Ямале перевыполнили норматив по койкам для больных COVID-19
Салехард, 24 апреля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. На Ямале удвоено количество коек для больных COVID-19 до 510. Таким образом автономный округ даже перевыполнил норматив Минздрава РФ, который рассчитывается из численности населения, сообщает пресс-служба главы региона.
По нормативам к концу апреля на Ямале для госпитализации больных COVID-19 должно быть создано 272 койки. Из них 190 оборудованы кислородом, 95 оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Он уточнил, что большинство оборудованных ИВЛ коек приходится на крупные города Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, Надым.
Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов отметил, что в создании дополнительного числа койко-мест для лечения больных COVID-19 огромную роль сыграла оперативность строителей, помогавших в ремонте специальных помещений в медучреждениях. В палатах были установлены душевые кабины, сделано водоотведение. Местами необходимо было срочно выполнять работы по восстановлению температурного режима в здании.
К 24 апреля в ЯНАО в борьбе с коронавирусной инфекцией задействована почти тысяча медицинских работников, из которых 200 — врачи. Ежедневно растёт число исследований на коронавирус. В десяти лабораториях региона сделано более 30 тыс. тестов.