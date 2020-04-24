Салехард, 24 апреля, 2020, 10:47 — ИА Регнум. На Ямале удвоено количество коек для больных COVID-19 до 510. Таким образом автономный округ даже перевыполнил норматив Минздрава РФ, который рассчитывается из численности населения, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Койко-место с ИВЛ

По нормативам к концу апреля на Ямале для госпитализации больных COVID-19 должно быть создано 272 койки. Из них 190 оборудованы кислородом, 95 оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Всего на 23 апреля занято пациентами 157 коек и только семь из них нуждаются в ИВЛ. Если смотреть в процентном соотношении, то только 4% пациентов, заболевших коронавирусом, как правило сопровождаемым тяжелой пневмонией, необходима искусственная вентиляция легких», — отметил заместитель директора департамента здравоохранения региона Кирилл Трапезников.

Он уточнил, что большинство оборудованных ИВЛ коек приходится на крупные города Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, Надым.

Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов отметил, что в создании дополнительного числа койко-мест для лечения больных COVID-19 огромную роль сыграла оперативность строителей, помогавших в ремонте специальных помещений в медучреждениях. В палатах были установлены душевые кабины, сделано водоотведение. Местами необходимо было срочно выполнять работы по восстановлению температурного режима в здании.

«Это большой объем, который строители сделали в очень сжатые сроки», — акцентировал внимание замгубернатора.

К 24 апреля в ЯНАО в борьбе с коронавирусной инфекцией задействована почти тысяча медицинских работников, из которых 200 — врачи. Ежедневно растёт число исследований на коронавирус. В десяти лабораториях региона сделано более 30 тыс. тестов.