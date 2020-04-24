Калуга, 24 апреля, 2020, 10:55 — ИА Регнум. В Калужской области 24 апреля подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории.

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 498 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 476 человек находятся на лечении, 14 человек выздоровели, восемь человек умерли. С пневмонией на лечении находится 421 человек. Из них 123 — амбулаторно. В обсерваторе находятся 26 человек, в том числе 13 детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Больше всего подтверждённых случаев заражения кронавирусом — в Калуге (139), в Боровском районе (87), в Обнинске (70) и Малоярославецком районе (51).