Ярославль, 24 апреля, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Жители Ярославской области получили первые кредиты по льготной ипотечной ставке в 6,5% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. На данный момент ипотеку в режиме онлайн оформили два ярославца, на очереди оформление еще 9 заявок.

Yarregion.ru Недавно построенный дом в Ярославле

«Из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией российским банкам особенно важно мгновенно реагировать на инициативы органов власти. Новая программа поддержит строительную отрасль, поскольку ориентирована на первичный рынок, а жителям региона даст возможность улучшить жилищные условия. Оформление сделки в режиме онлайн позволит всем избежать нежелательных контактов и риска заражения, — заявил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM постановление о льготной программе ипотечного кредитования подписан председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Максимально возможная сумма кредита в регионах — 3 миллиона рублей. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Максимальный срок ипотеки составляет 20 лет.