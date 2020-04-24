Ярославль, 24 апреля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Планы введения электронных пропусков в Ярославской области вызвали немало опасений ярославцев. То, что возможно в Москве, не всегда реально в провинции. В социальных сетях жители возмущаются ограничением прав, но немало критики касается целесообразности введения самой системы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Жители опасаются, что система пропусков создаст проблемы и без того пострадавшей экономике региона.

76.мвд.рф Полиция в Ярославле

«Тестирую новое приложение, выдающее пропуска на передвижение по региону. Госуслуги Стопкоронавирус. Скачать приложение и выдать самому себе пропуск занимает порядка 10−15 минут. При условии, что вы зарегистрированы на Госуслугах. Кнопки/опции, позволяющей работодателям оформлять пропуска по реестру сразу на всех работников, нет. Каждому надо оформить личный кабинет на Госуслугах и самим оформляться. Пропуска выдаются только на сутки. Я пока не представляю, как технически обеспечить пропуска всем нашим работникам. Ждём разъяснений от органов власти», — написал в социальных сетях один из руководителей компании «Атрус» Юрий Бойко.

Серьезные проблемы могут возникнуть и у сферы ЖКХ. Если работникам придется самостоятельно оформлять пропуска, систему ожидает коллапс. Не секрет, что дворниками и сантехниками в провинции работают не самые обеспеченные люди.

«Устно распространяется информация, что пропуска будут нужны уже с понедельника. Но совершенно непонятно, как быть с такими рабочими профессиями, как слесари-сантехники, уборщики, дворники. У них порой нет и мобильного телефона, что говорить о личных электронных ящиках и личных кабинетах в Госуслугах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель одной из управляющих компаний Ярославской области.

Как подчеркнул собеседник из сферы ЖКХ, для системы жизнеобеспечения нужно заранее продумать централизованную выдачу постоянных пропусков. Ведь авария может случится в любое время дня и ночи, и устранять ее нужно немедленно.

Председатель комитета по законодательству Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев обращает внимание и на защиту права на труд.

«Многие люди работают не по трудовым книжкам — у них наверняка возникнут проблемы с получением пропусков. А это — новый удар по доходам граждан и деятельности предприятий. Правда, нас убеждают, что получить пропуска будет легко и просто — но тогда зачем их вообще вводить, какой в них смысл? И не превратится ли в связи с этим наша область в одну большую «тюрьму» для всех ее жителей, в которой на каждый свой шаг надо получить разрешение? А если у тебя нет компьютера с выходом в интернет? Что делать в этом случае? Например, пожилому одинокому человеку? Как ему покупать продукты или медикаменты? Одним словом, вопросов больше, чем внятных ответов, и введение цифровых пропусков представляется очень спорной затеей», — рассказал депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора области Андрей Шабалин пообещал сделать систему пропусков максимально удобной для граждан. В любом случае этот шаг станет серьезным экзаменом на дееспособность региональных властей. Оценку в этом экзамене чиновникам будут ставить все жители области.