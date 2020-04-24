Кострома, 24 апреля, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Костромской области официально подтвердили ещё 16 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом 24 апреля сообщил региональный оперативный штаб.

Alexey Seregin ИА REGNUM Граница Северной и Горьковской железных дорог

Среди них — 12 жителей Шарьи, большая часть из которых работает на железной дороге. Известно, что заражение они получили от контактов с ранее заболевшими. Также инфекцию зарегистрировали в Нее, Костроме и Нерехтском районе.

Таким образом, по состоянию на утро 24 апреля в Костромской области выявлено 120 носителей коронавируса. 11 граждан выздоровели, 5 пожилых пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, о первом инфицированном работнике СЖД в области стало известно 15 апреля. В Буе сотрудница железной дороги почувствовала себя плохо. В итоге, симптомы — кашель и температура не оказались безосновательными — у женщины подтвердился SARS-CoV2.