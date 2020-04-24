Кострома, 24 апреля, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В Костромской области пять человек, больных COVID-19, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Ерёмина. Один из них подключён к аппарату неинвазивной вентиляции легких.

Пациенты госпитализированы в Окружную больницу Костромы №2 и в медучреждение в Шарье. Их состояние на данный момент стабильно. Все больные в возрасте «старше трудоспособного» и имеют серьезные осложнения.

Всего на стационарном лечении в регионе находится 21 человек, 2 из них — несовершеннолетние. Известно, что дети получили заражение контактным путем — от родственников.