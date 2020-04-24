Салехард, 24 апреля, 2020, 07:38 — ИА Регнум. На Гыданском полуострове ЯНАО на территории Восточно-Мессояхского месторождения успешно прошли испытания беспилотных грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Пресс-служба «Газпром нефти» Kamaz 140420

Беспилотный грузовик, приспособленный для работы в сложных арктических условиях, — это совместный проект «Газпром нефти» и группы компаний «КАМАЗ», реализованный при поддержке правительства ЯНАО.

Грузовики-беспилотники продемонстрировали умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Движение беспилотников контролировалось из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

В ходе арктического тест-драйва «КАМАЗы» безаварийно преодолели 2,5 тыс. км. Испытания показали, что беспилотные грузовики выигрывают по сравнению с «КАМАЗами», управляемыми водителями — не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости, на 50% более безопасны и позволяют на 10−15% снизить издержки при грузоперевозках.