Чебоксары, 24 апреля, 2020, 06:46 — ИА Регнум. В Чувашии заражение SARS-CoV-2 официально выявлено у 22 детей, в том числе у младенцев. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Cap.ru Стационар

Заразившиеся коронавирусом дети госпитализированы в боксированное отделение инфекционного стационара городской детской больницы № 2 в Чебоксарах. По данным на 23 апреля, инфекция выявлена у 22 детей, из них 12 человек с подтверждённым заболеванием COVID-19 в возрасте от пяти месяцев до 17 лет.

«Общее состояние большинства детей оценивается как легкой степени тяжести. У двоих диагностирована внебольничная пневмония средней степени тяжести, в динамике состояние стабильное, без ухудшения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 апреля в Чувашии зарегистрировано 305 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе более за последние сутки — 43. Большинство инфицированных — в Чебоксарах (свыше 110 человек), на втором месте по числу заражённых — Янтиковский район.

Под медицинским наблюдением в Чувашии находятся более 1,4 тыс. человек.