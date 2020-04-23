Тверь, 23 апреля, 2020, 22:52 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом не помешает работе по газификации Тверской области. Об этом губернатор Игорь Руденя заявил 23 апреля во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». На 2020 год запланированы работы по газификации западных и северо-восточных районов региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Прямой эфир ГТРК

«23 апреля с Газпромом подписан план-график синхронизации по газификации Тверской области. Мы завершаем отвод от Бежецка в сторону Молоково, Красного Холма, также отвод на Максатиху, газификацию посёлка Жарковский», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба правительства региона.

Глава региона сообщил о завершении проектирования газопровода Ржев — Нелидово — Андреаполь. В планах на 2020 год — начало строительства. Кроме того, планируется проектирование и строительство межпоселковых газопроводов в Старицком районе, газификация нескольких населённых пунктов в Сонковском районе.

На реализацию программы газификации на 2020—2024 годы планируется направить более 3,3 млрд рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а также более 1,1 млрд рублей за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

До 2025 года на территории Тверской области планируется строительство более 1240 км газовых сетей, разработка проектной документации на более чем 780 км газопроводов, в результате уровень газификации региона будет доведён до 73%.