Тверь, 23 апреля, 2020, 22:40 — ИА Регнум. Работа филиалов многофункциональных центров предоставления государственных услуг, магазинов одежды и обуви, компаний бытовых услуг, а также нотариальных контор, прачечных, химчисток, ветеринарных клиник, лизинговых компаний и ряда других организаций возобновляется на территории Тверской области с 25 апреля. Об этом 23 апреля в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Прямой эфир ГТРК

«С субботы будут работать предприятия бытового обслуживания, нотариат, отдельные филиалы МФЦ. Первыми будут открыты четыре МФЦ в Твери, затем с понедельника — Вышний Волочек, Торжок, Ржев, Старица, Бежецк, Удомля, и до 30 апреля откроем порядка 12 МФЦ. Это даст возможность бизнесу и юридическим лицам оформлять необходимые документы», — цитирует Игоря Руденю пресс-служба облправительства.

Обязательным условием для работы является соблюдение всех санитарных требований. МФЦ начинают работать в ограниченном режиме — выдача и приём документов должны осуществляться по предварительной записи. Также, отметил губернатор, принято решение о возобновлении работы магазинов промтоваров, в том числе одежды, обуви, мебели, текстильных изделий, спортивных, рыболовных, книжных и канцелярских, цветочных магазинов, магазинов компьютерного, электронного и оптического оборудования. В числе основных условий — соблюдение санитарных норм, отдельный вход или отдельное здание и торговая площадь не более 800 квадратных метров.

Также в Тверской области принято решение о расширении перечня непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных в продажу в розницу: в него вошли средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, зоотовары, в том числе корма для животных и ветеринарные препараты.

Губернатор также рассказал, что планируется принять решение об открытии маникюрных салонов и салонов, где предоставляются косметологические услуги.

Игорь Руденя рассказал о том, что в гостиницах региона временно будут размещены медработники, которые работают в инфекционных госпиталях и ведут борьбу с коронавирусом, а также о выплатах стимулирующих надбавок.

Глава региона добавил, что до 28 апреля в регионе развернут 1380 коек в восьми медицинских учреждениях в Твери, Зубцове, Конаково, Нелидово, Удомле. Идёт закупка лекарственных препаратов для учреждений здравоохранения. Ряд предприятий Тверской области перепрофилирован для производства и поставки защитных масок, медицинских костюмов, халатов, перчаток.

Игорь Руденя призвал жителей региона не доверять недостоверной и не соответствующей действительности информации, которая касается текущей эпидситуации.