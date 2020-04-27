О том, как Россия справляется с распространением коронавирусной инфекции, рассказывает ИА REGNUM .

В свою очередь, источники телеканала «Дождь» в оперштабе сообщают, что режим самоизоляции будет продлён в России на майские праздники: по словам собеседника телеканала, с соответствующим заявлением в конце апреля выступит президент РФ Владимир Путин .

В России продолжается пандемия коронавируса. По словам представителей оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, Россия ещё не вышла на пик заражения. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля заявил, что Москва ещё не прошла даже «середину пути» распространения коронавируса.

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«Человек, в отношении которого действительно составлен материал, не является официальным представителем добровольческих организаций», — сказал Горелых.

Ранее в пресс-службе городской думы заявили, что в городе оштрафовали добровольца, перевозившего провизию для нуждающихся граждан.

Полиция не выписывала протоколов волонтёрам за нарушение режима самоизоляции в Свердловской области. Об этом заявил глава пресс-слубы свердловского главка МВД Валерий Горелых журналистам.

Подробности в материале: В Москве за день скончались 37 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 37 до 86 лет, сообщают в оперативном штабе столицы.

Помимо временного госпиталя для больных с легким течением коронавирусной инфекции в павильоне комплекса «Ленэкспо», в Санкт-Петербурге развернут еще два стационара для таких пациентов — в пансионате «Заря» в поселке Репино и в инфекционном отделении Городской больницы №20 на улице Гастелло.

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10% данной помощи было направлено в муниципалитеты с сербским большинством — в Грачаник и Северную Митровицу.

Подробности в материале: В Мурманской области скончался еще один пациент с коронавирусом

В Мурманской области скончался четвертый пациент с коронавирусом SARS-CoV-2. Мужчина 62 лет страдал сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Об этом: В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек

В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение об уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных в инвестпрограмме — почти 1,5 млрд рублей перенаправят в резервный фонд республики для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В Магаданской области за сутки выявили шесть новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

В Приморье могут разрешить вечерние и утренние прогулки, а также открыть навигацию маломерных судов.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) 23 апреля прибыли в Новгородскую область для проведения дезинфекции объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Об этом: В посёлке Якутии выявлен предварительно положительный тест на коронавирус

В Якутии ждут подтверждения результатов положительного анализа на коронавирус у жителя посёлка Усть-Нера Оймяконского района.

Подробности в материале: Губернатор Приморья обратился к мусульманам с призывом

Об этом: Жителям Камчатки не продадут авиабилеты до Москвы без цифровых пропусков

Жителям Камчатки, а, возможно, и других дальневосточных регионов, не продадут авиабилеты до Москвы при отсутствии у них цифровых пропусков. При этом ряд регионов Дальнего Востока уже отказались от введения цифровых пропусков. Как быть пассажирам, купившим билеты заранее — не сообщается. Призыв к агентствам, продающим билеты до Москвы, отказывать в проезде при отсутствии цифрового пропуска, разослали в регионы власти Москвы.

Об этом: Курганец оштрафован за отрицание коронавирусной инфекции

В Кургане оштрафован 26-летний местный житель отрицавший в паблике социальной сети «ВКонтакте» опасность коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Курганской области.

Читайте подробнее: В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».

По указу губернатора Магаданской области Сергея Носова врачи стационара получат доплаты в размере 155 тыс. рублей в месяц, средний персонал стационара — 87 тыс. рублей, младший персонал стационара — 48 тыс. рублей в месяц, врачи скорой помощи, оказывающие медицинскую помощь коронавирусным заражённым — 110 тыс. рублей в месяц, средний персонал скорой помощи — 55 тыс. рублей в месяц, водители скорой помощи — 25 тыс. рублей в месяц, врачи поликлиники — 60 тыс. рублей в месяц, средний персонал поликлиники — 30 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры по приёму вызовов скорой помощи, младший персонал поликлиники — 15 тыс. рублей в месяц.

В Тюменскую область прибыли 1,5 млн одноразовых масок и 30 тыс. респираторов повышенной защиты. С предприятиями региона заключены контракты на пошив 10 тысяч многоразовых защитных комплектов для медицинских работников. В медучреждения Тюмени уже поступило более 3 тыс. защитных костюмов для медработников.

Читайте также: На Урале для поиска нарушителей самоизоляции тестируют мобильное приложение

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД тестируют мобильное приложение. Оно помогает отслеживать тех водителей, у которых забрали водительские удостоверения, а также автомобили, находящиеся в розыске, сообщает свердловское управление ведомства.

Читайте подробнее: На Камчатке прибывших на путину рабочих отправят на карантин

На Камчатке всех рыбообработчиков, прибывших на путину, отправят на карантин по коронавирусу.

Читайте также: В Охотске Хабаровского края выявлен первый случай заражения коронавирусом

В отдалённом Охотске Хабаровского края выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Ранее жители Охотска высказывали серьёзные опасения по поводу хлынувших в маленький посёлок на селедочную путину рыбообработчиков со всей страны. На карантин приезжих никто не отправлял, никакое тестирование не проводилось.

Читайте подробнее: Уральские регионы договорились о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом

Документ устанавливает межрегиональное взаимодействие по оказанию медицинской помощи, обмен информацией и кадрами. В частности, региональные власти информируют друг друга о наличии аппаратов искусственной вентиляции лёгких, защитных масок и костюмов, лекарственных препаратов и при необходимости делятся с соседями.

Регионы Уральского федерального округа подписали соглашение о взаимодействии по организации оказания медицинской помощи в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в УФО.

В Якутии за сутки выявлено семь новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Подробности в материале: В Якутии десять человек осуждены за распространение фейков о коронавирусе

Об этом: Жителям Сахалина и Курил на самоизоляции запретили шуметь

Сахалинцам на самоизоляции запретили шуметь с 22 вечера до 15 часов дня. Шум мешает школьникам заниматься.

Подробности в материале: Творческие педагоги Якутии изготовили для медиков держатели для масок

Педагоги Центра детского научно-технического творчества совместно с Международным центром развития перспективных компетенций «Future Skills: NEFU» изготовили на 3D-принтерах держатели для масок. Они передали 40 штук работникам районной больницы и 15 штук на скорую помощь.

Подробности в материале: Из-за коронавируса вакцинация в Кузбассе проходит в особом режиме

В Кузбассе из-за опасности распространения коронавируса приостановили плановую вакцинацию взрослых. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

06:44 24.04.2020

Большинство рейсов авиакомпании «Ямал» из ЯНАО отменяются в связи с финансовыми сложностями авиаперевозчика. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы по поводу выезда жителей региона в отпуска.

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Что касается поездок в отпуск на автомобилях, то выезд из ЯНАО не закрыт. Но ямальцы должны осознавать, что по прибытии в другие регионы их может ждать 14-дневный карантин по коронавирусу. Вновь прибывшие в ЯНАО, к примеру, проходят двухнедельную самоизоляцию. ⠀

Читайте подробнее: Глава Ямала ответил на вопросы о поездках за пределы региона

06:46 24.04.2020 В Чувашии заражение SARS-CoV-2 официально подтверждено у 22 детей, в том числе у младенцев. Об этом: В Чувашии рассказали о состоянии заражённых коронавирусом детях

06:50 24.04.2020 Наряды ДПС во Владивостоке работают по ограничению въезда на островные территории — остров Русский, Попова и Рейнеке. Туда могут попасть только те, кто там живёт, работает или проходит лечение. Подробности в материале: Во Владивостоке наряды ГИБДД работают по ограничению въезда на острова

06:55 24.04.2020 В Челябинской области утроено число полицейских нарядов, которые занимаются отслеживаем соблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Читайте подробнее: В условиях самоизоляции на Южном Урале утроили число нарядов полиции

07:01 24.04.2020 В Приамурье госпитализированы с коронавирусом три человека. Таким образом в области уже 25 человек инфицированы. Читайте подробнее: В Приамурье госпитализировали три человека с коронавирусом

07:10 24.04.2020 В регионах Поволжья проведено почти 319 тыс. тестов на коронавирус, обследованы свыше 280 тыс. человек, или почти 960 человек на каждые 100 тыс. жителей. Читайте также: В Поволжье названы регионы-лидеры по числу тестов на коронавирус

07:19 24.04.2020 Группа хабаровчан направила жалобу на действия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала президенту России Владимиру Путину. Поводом послужило намерение главы региона открыть непродовольственные магазины и рестораны. Об этом: Хабаровчане пожаловались Путину на губернатора из-за коронавируса

07:23 24.04.2020 Карта распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области по состоянию на 24 апреля 2020 года.

07:24 24.04.2020 Строительство многофункционального центра в городе Одинцове в Московской области завершено на неделю раньше срока, в нём закончили монтаж медицинского оборудования и принимают медперсонал. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Подробности в материале: Минобороны РФ завершило строительство медцентра в Одинцове

07:25 24.04.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 24 апреля, за прошедшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусом

07:25 24.04.2020 Оперативная информация по выявлению коронавирусной инфекции в Забайкальском крае по состоянию на 24 апреля.

07:26 24.04.2020 Для дополнительного оснащения моностационаров в Забайкальский край поступило пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они предназначены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Также ожидается еще порядка 100 ИВЛ. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова в эфире телеканала Россия 24. По словам вице-премьера, до 28 апреля в крае завершится подготовка коечного фонда в специализированных моностационарах. Всего запланировано 530 коек. По нормативам федерального министерства здравоохранения РФ 70% коечного фонда должно быть обеспечено кислородной поддержкой, половина из них — аппаратами ИВЛ. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на 24 апреля в крае зарегистрировано 83 заболевших, выписаны из медучреждений 13 человек.

07:27 24.04.2020 В магазинах Камчатки в продаже появились защитные маски. Об этом: В магазинах Камчатки в продаже появились защитные маски

07:27 24.04.2020 5000 респираторов и 36 тысяч защитных очков получат медицинские учреждения Иркутской области, сотрудники которых работают с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией. Средства индивидуальной защиты для медиков передал Фонд «Вольное дело», основанный промышленником Олегом Дерипаской.

07:27 24.04.2020 В Ульяновской области мероприятия в рамках мусульманского поста запланированы в онлайн-режиме. Читайте также: Службы в мечетях Ульяновской области пройдут без прихожан

07:31 24.04.2020 В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 24 апреля, за прошедшие сутки официально зарегистрирован 41 новый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения на сегодня — 209, из них восемь детей. 24 человека выздоровели, четверо скончались», — говорится в официальном сообщении оперштаба. Подробности в материале: За сутки в Новосибирской области выявлен 41 новый пациент с коронавирусом

07:34 24.04.2020 23 апреля авиарейсом Бангкок — Новосибирск прибыла очередная группа жителей сибирских регионов, среди них 29 человек из Алтайского края. После того как прибывшие прошли эпидемиологические мероприятия в аэропорту Новосибирска, Правительство Алтайского края обеспечило доставку жителей региона специальным транспортом к месту временного пребывания. Ближайшее время они проведут на самоизоляции. Тех, у кого есть возможность пройти карантин в Барнауле в домашних условиях, доставили к месту проживания, остальную часть группы поместили в обсерваторе. Он действует на базе санатория «Сосновый бор», расположенного в отдалении от населенных пунктов в Первомайском районе.

07:39 24.04.2020 В рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае реализуют социально значимый проект «Продуктовая помощь». Его оператором стал Алтайский центр развития добровольчества. Также к работе подключились территориальные управления социальной защиты населения, комплексные центры социального обслуживания населения, органы местного самоуправления, муниципальные волонтерские штабы. Как рассказали в министерстве социальной защиты населения края, в рамках акции сформируют более 27 тысяч продуктовых наборов, предназначенных для пожилых людей старше 65 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость одного набора — 500 рублей. В конце апреля их начнут доставлять барнаульцам. 1194 набора доставят по заявкам граждан, полученным по телефону горячей линии +7−800−200−34−11.

07:49 24.04.2020 Власти Алтайского края вынуждены отказаться от официального открытия летнего турсезона в регионе. Праздник «Цветение маральника», выпадающий на последние числа апреля, проводиться не будет. Пока под вопросом и «День России» на «Бирюзовой Катуни» — его могут провести в формате онлайн, а очный праздник устроить осенью — ИА «Амител».

07:52 24.04.2020 Забайкальский край. Как оказалось, несколько школ в отдаленных селах Нерчинского и Тунгокоченского районов вышли с дистанционного обучения.

07:52 24.04.2020 В Еврейской АО объявлено о выявлении 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией, значительная часть случаев выявлена в местах лишения свободы. Читайте подробнее: В Еврейской АО выявлено 77 случаев заражения коронавирусом

07:53 24.04.2020 В Ульяновской области в преддверии Ифтара пройдёт благотворительная акция, в рамках которой будут раздаваться подарочные наборы. Читайте также: Ульяновские власти и управление мусульман подготовят продуктовые корзины

07:56 24.04.2020 Ещё три человека Алтайском крае вылечились от коронавирусной инфекции — среди них и пациент, болезнь которого протекала в тяжёлой форме. Всего с начала пандемии больницы покинули 18 пациентов с таким же диагнозом.

08:00 24.04.2020 Три новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждены в Хакасии, сообщили 24 апреля в республиканском правительстве. Таким образом, всего к 24 апреля в Хакасии подтверждено 102 случая заражения. Подробности в материале: В Хакасии подтверждено ещё три случая заражения коронавирусом

08:06 24.04.2020 В Бурятии за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 180. Подробности в материале: В Бурятии выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом

08:11 24.04.2020 В частных медцентрах Прикамья проверят адекватность стоимости исследования на коронавирус. Проверку инициировал врио губернатора региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации. «Прошу проверить формирование цены на исследование. Говорят, что она высокая, потому что биологический материал забирается у нас, а анализ проводится в другом субъекте страны. Давайте разберемся, действительно ли она связана с высокими транспортными расходами», — обратился Махонин к представителям прокуратуры и антимонопольной службы. По данным изданий «Коммерсантъ», в настоящее время пройти платно тестирование на коронавирус можно в двух пермских клиниках. Стоимость исследования составляет от 1850 до 6200 рублей. Читайте подробнее: В Прикамье проверят адекватность стоимости исследования на коронавирус

08:12 24.04.2020 Власти Москвы не хотят реализации сценария, который потребовал бы введения в столицу войск из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, уверяет мэр города Сергей Собянин. «Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — сказал Собянин, отвечая на вопрос о достаточности введенных в Москве ограничений в сравнении с другими мировыми столицами. Мэр подчеркнул, что большинство москвичей ведут себя «очень ответственно», соблюдая введенные в городе ограничения, что позволяет властям столицы не ужесточать эти меры. Собянин не уточнил, почему власти Москвы повели себя безответственно, когда устроили очереди на входах в метро ради проверки пропусков. Цитата из канала «Экономика».

08:18 24.04.2020 Совет по охоте и охотничьему хозяйству при правительстве Якутии рекомендовал частично открыть весеннюю охоту в районах, где нет случаев заражения коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Якутии хотят разрешить некоторым районам весеннюю охоту

08:19 24.04.2020 В Бурятии ввели запрет на охоту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято с учётом того, что в соседних Иркутской области и Забайкальском крае она уже запрещена. «Это сделано для того, чтобы не допустить бесконтрольного наплыва охотников от соседей и не допустить ухудшения пожароопасной обстановки и ситуации с коронавирусом», — отметили в правительстве. Читайте также: В Бурятии запретили весеннюю охоту

08:25 24.04.2020 В Перми депутаты гордумы на внеочередном заседании одобрили дистанционный режим работы в условиях самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре гордумы. Изменения внесены в регламент думы. Спикер Юрий Уткин подчеркнул, что необходимо предусмотреть проведение пленарных заседаний и голосования в режиме видеоконференцсвязи в условиях неблагоприятной эпидобстановки. Читайте подробнее: COVID-19: Пермская гордума переходит на работу в режиме видеоконференцсвязи

08:33 24.04.2020 Туристы из Таиланда и Индонезии в ближайшее время вернутся домой в Самарскую область. Об этом 23 апреля сообщил губернатор области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети. По его словам, сейчас идет работа по возвращению жителей области из-за рубежа. В течение ближайших дней двумя спецрейсам в Самару будут доставлены туристы из Таиланда и Индонезии. Все вернувшиеся на родину граждане будут доставлены в обсерваторы, где будут находиться 14 дней. Об этом: Туристы из Таиланда и Индонезии вернутся в Самарскую область

08:34 24.04.2020 В Ульяновской области один несовершеннолетний, у которого диагностировано заражение коронавирусом, находится в реанимации. Но он «дышит самостоятельно». Читайте также: В Ульяновской области заражённый коронавирусом подросток попал в реанимацию

08:39 24.04.2020 Национальный родительский комитет (НРК) предложил увеличить в два раза срок для примирения супругов при расторжении брака, соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом RT сообщила председатель НРК Ирина Волынец. Об этом: В России могут увеличить срок примирения при расторжении брака

08:41 24.04.2020 Тестирование на коронавирус не всегда дает точные результаты с первого раза. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, подтвердив информацию случаем с председателем парламента республики Магомедом Даудовым, у которого первичный положительный результат не подтвердился повторным тестом. Читайте также: Кадыров рассказал о положительном тесте на коронавирус у спикера парламента

08:42 24.04.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 24 апреля выросло до 358. Инфекция выявлена в том числе у 40 детей, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье коронавирус выявили уже у 358 человек

08:42 24.04.2020 Доставка еды на дом, которая стала востребованной в период режима самоизоляции, должна осуществляться при соблюдении целого ряда правил безопасности. Об этом напомнили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Так, среди правил, которых должен придерживаться курьер, развозящий еду, — прежде всего, правила личной гигиены. Подробности в материале: Роспотребнадзор напомнил правила безопасной доставки еды на дом

08:43 24.04.2020 МВД Магаданской области расследует уголовное дело о массовом заражении коронавирусной инфекцией в артели «Кривбасс» Ягоднинского района. Об этом: На Колыме из-за массового заражения коронавирусом завели уголовное дело

08:45 24.04.2020 В Ульяновской области за последние сутки предварительно подтверждено заражение коронавирусом у 25 жителей, ожидаются результаты тестов ещё у 28 человек. Об этом: Ещё у 25 жителей Ульяновской области первично подтверждено заражение

08:57 24.04.2020 В подмосковном Одинцове подразделение радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО) провело дезинфекцию только что построенного многофункционального медицинского центра и прилегающих территорий. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ. Читайте также: В подмосковном Одинцове провели дезинфекцию нового медицинского центра

08:58 24.04.2020 90 сотрудников екатеринбургского «Гортранса» вынужденно отправили на карантин. Об этом заявили в оперативном штабе по коронавирусу. Подробности в материале: В Екатеринбурге посадили на карантин сотрудников «Гортранса»

09:01 24.04.2020 В Москве снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией ожидается в конце июня — начале июля. Об этом сообщил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передаёт 24 апреля ТАСС. По его мнению, в конце апреля и начале майских праздников возможен «небольшой эпизод роста» заболеваемости из-за нарушений режима самоизоляции. При этом в Москве прогнозируется стабилизация к концу праздников и повторяющееся значение числа заболевших полторы-две недели. Об этом: Снижение числа заболевших COVID-19 в Москве ожидают в начале июля

09:03 24.04.2020 В Пермском крае усиливают меры безопасности и с целью предотвращения распространения коронавируса вводят карантин для тех граждан, кто приезжает из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщает краевой минздрав. По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в сутки из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в Пермь прибывает по 150 человек. Планируется, что с 24 апреля приезжим жителям и гостям региона начнут выдавать предписание о двухнедельном домашнем карантине. Читайте подробнее: В Прикамье карантин вводят для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга

09:05 24.04.2020 Город Гагарин Смоленской области закрыт для въезда и выезда с 24 апреля согласно постановлению губернатора Алексея Островского, документ опубликован на сайте администрации региона. Въехать в город в ближайшую неделю можно будет только при наличии регистрации на территории Гагарина, въезд и выезд разрешен по служебной надобности при наличии соответствующих разрешений, а также для оперативных служб. Подробности в материале: Смоленские власти закрыли Гагарин для въезда

09:09 24.04.2020 В Приморье ещё 9 человек вылечились от COVID-19. Всего, таким образом, вылечилось 32 человека. Читайте также: В Приморье ещё девять человек излечились от COVID-19

09:09 24.04.2020 В Карсунском районе Ульяновской области после карантина начали выходить врачи и медицинский персонал ЦРБ. Ранее в больнице у одного из медицинских работников ранее было диагностировано заражение коронавирусом. Об этом: Десятки врачей в Ульяновской области выходят из карантина

09:10 24.04.2020 До плато по заболеванию коронавирусом еще далеко, однако вследствие угроз экономике надо ожидать смягчения реального карантина, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Подробности в материале: В Госдуме ожидают смягчения карантинных мер

09:10 24.04.2020 Оперативный штаб Алданского района Якутии ввёл цифровые пропуска в Алдане. Об этом: В Алдане Якутии ввели цифровые пропуска

09:10 24.04.2020 В Алтайском крае за минувшие сутки, 23 апреля, зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 24 апреля составило 152, в том числе, у 13 детей. Из числа заболевших 61 чел. — жители г. Барнаула, 91 чел. — жители других территорий Алтайского края.

09:11 24.04.2020 Три студента Донского государственного технического университета сдали повторный анализ на коронавирус, так как первый тест на наличие инфекции дал положительный результат. Об этом: У студентов ростовского вуза нашли коронавирус

09:13 24.04.2020 В связи с карантинными мероприятиями, которые диктует миру эпидемия коронавируса, многие вынуждены длительное время находиться дома. За 23 нерабочих дня граждане России в полной мере пережили смешение и смещение базовых ритмов жизни: работа — отдых; рабочие дни — выходные дни; бодрствование — сон; прием пищи и многое другое. Психологи говорят, что это серьезная фрустрация (невозможность удовлетворить потребность). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат психологических наук, врио директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Психологический институт Российской академии образования» Павел Сергоманов рассказал, какие переживания испытывают в разных коронавирусных ситуациях. Подробности в материале: «Без вины виноватые»: что испытывают люди в новой коронавирусной реальности

09:13 24.04.2020 В Ростове-на-Дону ощущается нехватка медицинских работников. В инфекционные госпитали, развёрнутые для пациентов с коронавирусом, требуются врачи различных специальностей. Читайте также: В Ростове-на-Дону не хватает врачей для борьбы с коронавирусом

09:14 24.04.2020 В Приморье открылся новый инфекционный госпиталь на 400 коек, 140 из которых оснащены аппаратами ИВЛ. Читайте также: В Приморье открылся крупнейший в крае инфекционный госпиталь

09:15 24.04.2020 В Оренбурге с подъезда многоквартирного дома № 31 по ул. Восточной сняли карантин по коронавирусу, который действовал с 11 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Стоит отметить, что еще в одном подъезде этого же дома ограничительная мера продолжает действовать. В доме выявлен очаг по коронавирусу среди пожилых людей, которые устроили празднование юбилея. Один подъезд закрыли на карантин 11 апреля, спустя два дня — другой. Читайте также: В Оренбурге снят карантин с подъезда многоквартирного дома

09:16 24.04.2020 Забайкальский край. За последние сутки, 23 апреля, шесть человек, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, выписаны из стационаров края. Всего же из 83 заболевших, выздоровело 13. Основную нагрузку в борьбе с коронавирусом приняли на себя врачи, медицинские сестры и младший медперсонал моностационара 1-Городской клинической больницы. Ежедневно входя в «Заразную зону», спасая жизни забайкальцев, они рискуют своими. Даже облаченные в специальные средства защиты. «С Богом!» — повторяют они, заступая на смену. Фотографии предоставлены пресс-службой регионального минздрава.

09:17 24.04.2020 Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ — заммэра Москвы Ракова.

09:23 24.04.2020 По состоянию на утро 24 апреля в Омской области два пожилых пациента с коронавирусом (91 год и 79 лет) находятся на ИВЛ. Об этом: В Омской области два пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

09:24 24.04.2020 Свердловские власти так окончательно и не решили, вводить ли электронные пропуска в регионе. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. Глава региона признал, что такой сценарий возможен. Тем не менее власти ещё думают над внедрением системы в жизнь. «Я сам не сторонник излишнего контроля за любыми сферами жизни», — написал Куйвашев. Если пропуска введут, то не для всех жителей, добавил губернатор. Об этом: Свердловский губернатор: решение о пропускной системе ещё не принято

09:25 24.04.2020 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области, об этом сообщил региональный оперштаб 24 апреля. Читайте подробнее: В Тамбовской области за сутки коронавирус выявили у 35 человек