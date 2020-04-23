Париж, 23 апреля, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на борьбу с эпидемией COVID-19 и её последствиями для экономики Евросоюз должен потратить не менее 5−10% совокупного ВВП, 23 апреля сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Выступая по видеосвязи на дистанционном саммите лидеров ЕС, Макрон также отметил, что средства должны идти в первую очередь наиболее пострадавшим странам и секторам экономики.

«Ответ должен быть достаточно крупным… бюджетные трансферты должны направляться в наиболее пострадавшие регионы и сектора экономики» , — заявил Макрон.

Читайте также:Еврокомиссия готова увеличить бюджет ЕС